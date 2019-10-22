Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

Acun Ilıcalı, canlı yayın sırasında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla kıpkırmızı oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Şeyma Subaşı'nın mesajında Acun Ilıcalı'ya para konusunu sorması ise dikkat çekti. Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi. Subaşı olayın hemen ardından sosyal medya hesabından "Olayı başka yere çekemeye gerek yok" diyerek duruma açıklık getirdi. İşte kısa sürede Twitter'da trend olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj!