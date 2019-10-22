Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

KİRASI 60 BİN LİRA

Durum böyle olunca da bir yıllık kirası peşin ödenmiş mekanında işlerini yürüten Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki işletmesinin varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu.

Aylık 60 bin lira kirası olan işletmenin işleri iddia edildiği gibi kötüyse, Ilıcalı'dan aylık 250 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı birkaç ay sonra zor bir karar vermekle karşı karşıya kalabilir.