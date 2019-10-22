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  • Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

canlı yayındayken mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

, canlı yayın sırasında 'dan gelen mesajla kıpkırmızı oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Şeyma Subaşı'nın mesajında Acun Ilıcalı'ya para konusunu sorması ise dikkat çekti. Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi. Subaşı olayın hemen ardından sosyal medya hesabından "Olayı başka yere çekemeye gerek yok" diyerek duruma açıklık getirdi. İşte kısa sürede Twitter'da trend olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj!

Giriş Tarihi: 22.10.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 17:02
Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

'ya canlı yayında attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sahibi olduğu kanalda canlı yayında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla neye uğradığını şaşıran Acun Ilıcalı kıpkırmızı oldu.

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na video izletirken 'dan bir mesaj geldi.

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Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

KIPKIRMIZI OLDU

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI MESAJ!

, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen , "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı olay olan mesajı bakın nasıl açıkladı!

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

BİR YILLIK KİRASINI ACUN ÖDEMİŞTİ

Subaşı, geride bıraktığımız yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti.

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

, 'nın kafesinin 1 yıllık kirasını ödemişti. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafenin 1. yılını kutladı. Takipçileriyle bu mutluluğu paylaşan Subaşı'nın magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre işleri pek de iyi gitmiyor.

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma Subaşı mesaj atıp para istedi! İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı’ya attığı o mesaj!

KİRASI 60 BİN LİRA

Durum böyle olunca da bir yıllık kirası peşin ödenmiş mekanında işlerini yürüten 'nın Bebek'teki işletmesinin varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu.

Aylık 60 bin lira kirası olan işletmenin işleri iddia edildiği gibi kötüyse, Ilıcalı'dan aylık 250 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı birkaç ay sonra zor bir karar vermekle karşı karşıya kalabilir.

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