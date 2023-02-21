Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:53

Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Survivor yarışmacıları depremi duyunca... 6 isimden flaş karar!

Türkiye günlerdir Kahramanmaraş'ta depreme gelen iki şiddetli depremde yitirdiği canlarına ağlıyor, yaralarını sarmak için dört koldan mücadele ediyor. Bu süreçte dizilere ve programlara da ara verildi. Sosyal medyada "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?" sorusu merak konusuydu. Son olarak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarına depremi söylediği anların fragmanını yayınladı. Acı haber sonrası yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu görülürken, iddialara göre 6 isim de yarışmayı bıraktı. İşte detaylar...