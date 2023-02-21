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Haberler Galeri Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Survivor yarışmacıları depremi duyunca... 6 isimden flaş karar!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:53

Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Survivor yarışmacıları depremi duyunca... 6 isimden flaş karar!

Türkiye günlerdir Kahramanmaraş'ta depreme gelen iki şiddetli depremde yitirdiği canlarına ağlıyor, yaralarını sarmak için dört koldan mücadele ediyor. Bu süreçte dizilere ve programlara da ara verildi. Sosyal medyada "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?" sorusu merak konusuydu. Son olarak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarına depremi söylediği anların fragmanını yayınladı. Acı haber sonrası yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu görülürken, iddialara göre 6 isim de yarışmayı bıraktı. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Survivor yarışmacıları depremi duyunca... 6 isimden flaş karar!

6 Şubat günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ili etkileyen büyük yıkımlara sebep oldu. Türkiye bir yandan yitirdiği canları için ağlarken, bir yandan depremzedelere yardım etmek için tüm desteğini sağlıyor. Bu süreçte televizyon dünyası da yayın akışına ara verdi, iki hafta boyunca deprem yayını gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Survivor yarışmacıları depremi duyunca... 6 isimden flaş karar!

Survivor yarışması da bu acı günde ekranda yer almazken, sosyal medyada "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?" sorusu merak konusuydu.

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Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Survivor yarışmacıları depremi duyunca... 6 isimden flaş karar!

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ BİLİYOR MU?

Survivor yarışmasından son olarak yeni bir fragman geldi. Acun Ilıcalı'nın acı haberi yarışmacılara duyurduğu görüldü.

Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Survivor yarışmacıları depremi duyunca... 6 isimden flaş karar!

Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündem olurken, sosyal medyada ilginç bir tartışma başladı.

Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Survivor yarışmacıları depremi duyunca... 6 isimden flaş karar!

Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. Bazı seyirciler ise bu durumda bir sorun görmedi.

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