Survivor Aşkım Burçe Tunay erkek arkadaşının ölümüyle yıkıldı! "Yarım kalmadık, mahşere kaldık..." | Video

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Acı haberler henüz gelmeye devam ederken, bir kahreden haber de Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay'dan geldi. Erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yı deprem felaketinde kaybettiğini açıklayan Survivor Aşkım, "Yarım kalmadık, mahşere kaldık..." sözlerini not düştüğü paylaşım ile yürekleri sızlattı.