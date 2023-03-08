Ayça Çağla Altunkaya hamile! Acun Ilıcalı 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa süre sonra gizemli bir genç kadınla görüntülenmişti. Ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ayça Çağla'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliği, hatta ve hatta aynı günde doğmuş olmaları bile çok konuşulmuştu.