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Giriş Tarihi: 08.03.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 08:22

Ayça Çağla Altunkaya hamile! Acun Ilıcalı 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor. Acun Ilıcalı ve hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan sürpriz haber geldi. Acun Ilıcalı ile arasında 30 yaş fark bulunan Ayça Çağla Altunkaya hamile. 4 kızı bulunan 53 yaşındaki Acun Ilıcalı, 5. kez baba olmaya hazırlanıyor. Ilıcalı bu kez, farklı bir babalık duygusu tadacakmış. Çünkü dört kızından sonra ilk kez erkek babası olacak.

BÜLENT CANKURT
Ayça Çağla Altunkaya hamile! Acun Ilıcalı 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa süre sonra gizemli bir genç kadınla görüntülenmişti. Ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ayça Çağla'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliği, hatta ve hatta aynı günde doğmuş olmaları bile çok konuşulmuştu.

Ayça Çağla Altunkaya hamile! Acun Ilıcalı 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

3 yıla yakın süredir birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

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Ayça Çağla Altunkaya hamile! Acun Ilıcalı 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Acun Ilıcalı'nın yanından bir an bile ayrılmayan Ayça Çağla Altunkaya son günlerin en çok konuşulan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ayça Çağla Altunkaya hamile! Acun Ilıcalı 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

53 yaşındaki Acun Ilıcalı ve 1999 doğumlu hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan müjdeli haber geldi.

Ayça Çağla Altunkaya hamile! Acun Ilıcalı 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, Acun Ilıcalı'nıjn 5. kez baba olacağını duyurdu. İşte Cankurt'un o yazısı...

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