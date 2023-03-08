Ayça Çağla Altunkaya hamile! Acun Ilıcalı 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 07:22
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
08:22
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor. Acun Ilıcalı ve hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan sürpriz haber geldi. Acun Ilıcalı ile arasında 30 yaş fark bulunan Ayça Çağla Altunkaya hamile. 4 kızı bulunan 53 yaşındaki Acun Ilıcalı, 5. kez baba olmaya hazırlanıyor. Ilıcalı bu kez, farklı bir babalık duygusu tadacakmış. Çünkü dört kızından sonra ilk kez erkek babası olacak.