Acun Ilıcalı, Çağla Altunkaya ile ilişkisini böyle anlattı "Deli, deliyi bulur derler" | Video

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan sürpriz haber geldi. Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu öğrenildi. Bebeğin cinsiyeti ise erkek.