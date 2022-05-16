Giriş Tarihi: 16.05.2022 13:49
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
14:11
Acun Ilıcalı'nın en yakın dostu İrem Kanan'ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer 'unutulmaz' dizinin yıldızıymış...
İrem Kanan, Survivor yarışmacılarına karşı oynadığı oyunlarla adından sıklıkla bahsettiriyor. MasterChef ve Survivor programlarının yapımcısı olan İrem Kanan hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Aynı zamanda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı da olan Kanan'ın eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Öğrenenler şoke oldu. Kanan'ın eşi hem tescilli bir güzel hem de unutulmaz dizilerde rol alan ünlü bir isim çıktı. Peki kim bu isim? İşte ayrıntılar...