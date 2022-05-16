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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın en yakın dostu İrem Kanan'ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer 'unutulmaz' dizinin yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 14:11

Acun Ilıcalı'nın en yakın dostu İrem Kanan'ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer 'unutulmaz' dizinin yıldızıymış...

İrem Kanan, Survivor yarışmacılarına karşı oynadığı oyunlarla adından sıklıkla bahsettiriyor. MasterChef ve Survivor programlarının yapımcısı olan İrem Kanan hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Aynı zamanda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı da olan Kanan'ın eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Öğrenenler şoke oldu. Kanan'ın eşi hem tescilli bir güzel hem de unutulmaz dizilerde rol alan ünlü bir isim çıktı. Peki kim bu isim? İşte ayrıntılar...

Acun Ilıcalı’nın en yakın dostu İrem Kanan’ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer ’unutulmaz’ dizinin yıldızıymış...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından biri olan İrem Kanan, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri. 48 yaşındaki İrem Kanan, MasterChef ve Survivor programlarının yapımcısı. Kanan hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

Acun Ilıcalı’nın en yakın dostu İrem Kanan’ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer ’unutulmaz’ dizinin yıldızıymış...

İrem Kanan, Survivor yarışmacılarına karşı oynadığı oyunlarla adından sıklıkla bahsettiriyor.

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Acun Ilıcalı’nın en yakın dostu İrem Kanan’ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer ’unutulmaz’ dizinin yıldızıymış...

Acun Ilıcalı ile dostluğu çok eskiye dayanan ikilinin aralarından tabiri caizse su sızmıyor.

Acun Ilıcalı’nın en yakın dostu İrem Kanan’ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer ’unutulmaz’ dizinin yıldızıymış...

Geçmişte televizyon muhabirliği yapan İrem Kanan, aslen Tekirdağ Şarköylü.

Acun Ilıcalı’nın en yakın dostu İrem Kanan’ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer ’unutulmaz’ dizinin yıldızıymış...

Tam ismi Ahmet İrem Kanan olan ünlü ismin eşi tanıdık çıktı.

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