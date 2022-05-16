Acun Ilıcalı’nın en yakın dostu İrem Kanan’ın tescilli güzel eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer ’unutulmaz’ dizinin yıldızıymış...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından biri olan İrem Kanan, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri. 48 yaşındaki İrem Kanan, MasterChef ve Survivor programlarının yapımcısı. Kanan hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.