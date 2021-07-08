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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı değişimi ile dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı: Nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun...
Giriş Tarihi: 08.07.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 06:23

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı değişimi ile dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı: Nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun...

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede de olmuştu. Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Yasemin Ilıcalı ile pozunu paylaştı. Baba-kızın pozuna beğeni yağarken Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın doğum gününü "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." sözleri ile kutladığı kızı Yasemin Ilıcalı şimdilerde 14 yaşında güzel bir genç kız oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın son hali ve ünlü televizyoncunun diğer kızları...

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı değişimi ile dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı: Nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun...

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede de olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı değişimi ile dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı: Nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun...

Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Yasemin Ilıcalı ile pozunu paylaştı.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı değişimi ile dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı: Nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun...

Baba-kızın pozuna beğeni yağarken Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı değişimi ile dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı: Nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun...

Acun Ilıcalı'nın doğum gününü "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." sözleri ile kutladığı kızı Yasemin Ilıcalı şimdilerde 14 yaşında güzel bir genç kız oldu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı değişimi ile dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı: Nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun...

İşte Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın son hali ve ünlü televizyoncunun diğer kızları...

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