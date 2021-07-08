Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı değişimi ile dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı: Nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun...

Acun Ilıcalı'nın doğum gününü "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." sözleri ile kutladığı kızı Yasemin Ilıcalı şimdilerde 14 yaşında güzel bir genç kız oldu.