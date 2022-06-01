Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı paylaştı sosyal medya yorum yağdırdı!

Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:44

4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı geçtiğimiz aylarda 32 yaşına basmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı son olarak babasının doğum gününde ortaya çıktı. Babası Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan Banu Ilıcalı, 53 yaşına giren Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kızı Begüm, eşi ve babası ile verdikleri pozla kutladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafı gören kullanıcılar, "Torunu aynı Acun Ilıcalı'ya benziyor" yorumunu yaptı. İşte Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve kızları...