Adını Feriha Koydum’un Lara’sı adeta eridi! Genç oyuncu Feyza Civelek’in değişimi muhteşem oldu!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti. Bir dönemin fenomen dizisi 'Adını Feriha Koydum'da 2011-2012 yıllarında yer alan Feyza Civelek, değişimi ile dudak uçuklattı.