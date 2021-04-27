Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dudak uçuklatmıştı... Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti. Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Önceki gün "Arkadaşlarımın eskisiyle olacağıma yalnız kalırım" sözleriyle dikkat çeken oyuncu Feyza Civelek, reklamcı Evren Yaşlak ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı. Feyza Civelek'in bu paylaşımı, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi. İşte Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'in Evren Yaşlak lle pozu...