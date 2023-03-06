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Haberler Galeri Adını Feriha Koydum'un Lara'sı şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nin fettan gelini Nilay... Feyza Civelek'in eski halinden eser yok!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 14:46

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nin fettan gelini Nilay... Feyza Civelek'in eski halinden eser yok!

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde fettan gelin Nilay karakteriyle boy gösteren oyuncu, 78 kilodan 58'e düşmüştü. 28 yaşındaki Feyza Civelek değişimi ile dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son olarak dizide peruk takması ile gündem oldu. Feyza Civelek'in neden peruk taktığı merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bakın yıllar içinde nasıl değişti...

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nin fettan gelini Nilay... Feyza Civelek’in eski halinden eser yok!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti. Güzel oyuncu Feyza Civelek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nin fettan gelini Nilay... Feyza Civelek’in eski halinden eser yok!

Ekranlara Kızılcık Şerbeti dizisiyle dönen Feyza Civelek'in fit görüntüsü görenleri şaşırtıyor.

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Adını Feriha Koydum’un Lara’sı şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nin fettan gelini Nilay... Feyza Civelek’in eski halinden eser yok!

21 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, emek istiyor ve ben şu an bunun tadını çıkarıyorum. Ama ileride neden olmasın! Rol için her şey yapılır" diyerek güldü.

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nin fettan gelini Nilay... Feyza Civelek’in eski halinden eser yok!

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nin fettan gelini Nilay... Feyza Civelek’in eski halinden eser yok!

Kızılcık Şerbeti'nin NilayFeyza Civelek son olarak dizide peruk takması ile gündem oldu. Feyza Civelek'in neden peruk taktığı merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bakın yıllar içinde nasıl değişti...

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