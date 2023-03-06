Adını Feriha Koydum’un Lara’sı şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nin fettan gelini Nilay... Feyza Civelek’in eski halinden eser yok!

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde fettan gelin Nilay karakteriyle boy gösteren oyuncu, 78 kilodan 58'e düşmüştü. 28 yaşındaki Feyza Civelek değişimi ile dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son olarak dizide peruk takması ile gündem oldu. Feyza Civelek'in neden peruk taktığı merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bakın yıllar içinde nasıl değişti...