Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
10:36
Adnan Aksoy 2 liralık 'intikam' davası açmıştı! Eski manken Güzide Duran'dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!
Ünlü iş insanı Adnan Aksoy, ismi Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk'la anılan 16 yıllık eşi eski manken Güzdie Duran'a boşanma davası açmıştı. Aksoy aynı zamanda, ünlü mankenin güvenini zedelediğini, ayrıca kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 2 liralık tazminat talebinde bulunmuştu. Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık, boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil, eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açtı. Ünlü mankenin istediği milyonluk tazminat isteği duyanları adeta şoke etti!