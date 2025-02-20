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Haberler Galeri Adnan Aksoy 2 liralık 'intikam' davası açmıştı! Eski manken Güzide Duran'dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:36

Adnan Aksoy 2 liralık 'intikam' davası açmıştı! Eski manken Güzide Duran'dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!

Ünlü iş insanı Adnan Aksoy, ismi Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk'la anılan 16 yıllık eşi eski manken Güzdie Duran'a boşanma davası açmıştı. Aksoy aynı zamanda, ünlü mankenin güvenini zedelediğini, ayrıca kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 2 liralık tazminat talebinde bulunmuştu. Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık, boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil, eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açtı. Ünlü mankenin istediği milyonluk tazminat isteği duyanları adeta şoke etti!

Adnan Aksoy 2 liralık ’intikam’ davası açmıştı! Eski manken Güzide Duran’dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!

Bir dönem podyumların tozunu attıran eski manken Güzide Duran, 16 yıllık iş adamı eşi Adnan Aksoy'dan boşanma kararı almıştı.

Adnan Aksoy 2 liralık ’intikam’ davası açmıştı! Eski manken Güzide Duran’dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!

Ünlü çiftten Güzide Duran'ın adı son günlerde Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la anılmaya başlanmıştı.

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Adnan Aksoy 2 liralık ’intikam’ davası açmıştı! Eski manken Güzide Duran’dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!

Güzide Duran ve Okan Buruk'un aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.

Adnan Aksoy 2 liralık ’intikam’ davası açmıştı! Eski manken Güzide Duran’dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!

Konuyla ilgili ilk açıklama Güzide Duran'dan gelirken ardından Okan Buruk da açıklama yapmıştı.

Adnan Aksoy 2 liralık ’intikam’ davası açmıştı! Eski manken Güzide Duran’dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!

"KÜLLİYEN YALAN"

Buruk ise, "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" demişti.

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