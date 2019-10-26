Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!

Katıldığı bir yarışmada Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Fatmagül Fakı yarışma sonrasında magazin sunucusu olmuş hatta sonrasında oyunculuk bile yapmıştı. Son olarak bir turizm programında ekranlara gelen Fatmagül Fakı güzelliği ile dikkat çeken isimlerden olmayı başardı. Kısa sürede yıldızı parlayan Fatmagül Fakı 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile dün akşam evlendi. İşte yerli Adriana Lima olarak da bilinen Fatmagül Fakı'nın düğününden kareler...
Giriş Tarihi: 26.10.2019
11:05
Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
11:17
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