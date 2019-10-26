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  • Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!

Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu !

Katıldığı bir yarışmada Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken yarışma sonrasında magazin sunucusu olmuş hatta sonrasında oyunculuk bile yapmıştı. Son olarak bir turizm programında ekranlara gelen Fatmagül Fakı güzelliği ile dikkat çeken isimlerden olmayı başardı. Kısa sürede yıldızı parlayan Fatmagül Fakı 2 yıldır birlikte olduğu ile dün akşam . İşte yerli Adriana Lima olarak da bilinen Fatmagül Fakı'nın düğününden kareler...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:17
Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!

Katıldığı bir yarışmada Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken yarışma sonrasında magazin sunucusu olmuş hatta sonrasında oyunculuk bile yapmıştı.

Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!

Son olarak bir turizm programında ekranlara gelen güzelliği ile dikkat çeken isimlerden olmayı başardı.

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Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!

Kısa sürede yıldızı parlayan 2 yıldır birlikte olduğu ile dün akşam . İşte yerli Adriana Lima olarak da bilinen Fatmagül Fakı'nın düğününden kareler...

Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!

Çift dün akşam Raffles Hotel'de nikah masasına oturdu. Hiçbir detayın atlanmadığı düğünün organizasyonunu Fulya Terim üstlendi.

Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!

güzelliği ile ilgi odağı oldu. Omuzları düşük bir gelinlik modeli tercih eden Fatmagül Fakı'nın ihtişamlı hali dikkatlerden kaçmadı.

Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!
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Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken sunucu ve oyuncu Fatmagül Fakı evlendi!
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