Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:57

Afra gitti dostluk bitti! Mert Ramazan Demir'den flaş Mert Yazıcıoğlu hamlesi!

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki aşk üçgeni aylardır magazin gündemini meşgul ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, uzun süreli ilişkilerini geçen aylarda noktalamıştı. Bu ayrılığın sebebi olarak güzel oyuncunun partneri Mert Ramazan Demir gösterilmişti. Bir dönem yakın arkadaş olan üçlü, yaşananların ardından dostluklarını noktaladı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yeni bir aşka yelken açtı, Mert Yazıcıoğlu ikiliyi hayatından çıkardı. Tüm bunların ışığında Mert Ramazan Demir'den flaş bir hamle geldi. İşte Demir'den dikkat çeken Yazıcıoğlu hamlesi...