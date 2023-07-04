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Haberler Galeri Afra gitti dostluk bitti! Mert Ramazan Demir'den flaş Mert Yazıcıoğlu hamlesi!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:57

Afra gitti dostluk bitti! Mert Ramazan Demir'den flaş Mert Yazıcıoğlu hamlesi!

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki aşk üçgeni aylardır magazin gündemini meşgul ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, uzun süreli ilişkilerini geçen aylarda noktalamıştı. Bu ayrılığın sebebi olarak güzel oyuncunun partneri Mert Ramazan Demir gösterilmişti. Bir dönem yakın arkadaş olan üçlü, yaşananların ardından dostluklarını noktaladı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yeni bir aşka yelken açtı, Mert Yazıcıoğlu ikiliyi hayatından çıkardı. Tüm bunların ışığında Mert Ramazan Demir'den flaş bir hamle geldi. İşte Demir'den dikkat çeken Yazıcıoğlu hamlesi...

Afra gitti dostluk bitti! Mert Ramazan Demir’den flaş Mert Yazıcıoğlu hamlesi!

Magazin dünyası bir süredir Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki aşk üçgenini konuşuyor. Uzun süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, geçen aylarda bu birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Afra gitti dostluk bitti! Mert Ramazan Demir’den flaş Mert Yazıcıoğlu hamlesi!

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlıkları, yaşanan bu aşk üçgeninden dolayı bitmişti.

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Afra gitti dostluk bitti! Mert Ramazan Demir’den flaş Mert Yazıcıoğlu hamlesi!

Yazıcıoğlu ile ilişkisini noktalayan Saraçoğlu, rol arkadaşı Demir ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Afra gitti dostluk bitti! Mert Ramazan Demir’den flaş Mert Yazıcıoğlu hamlesi!

Profilinde hala Mert Yazıcıoğlu ile fotoğrafı duran Mert Ramazan Demir'den son olarak flaş bir hamle geldi.

Afra gitti dostluk bitti! Mert Ramazan Demir’den flaş Mert Yazıcıoğlu hamlesi!

AFRA GİTTİ, DOSTLUK BİTTİ!

Bir süredir eski arkadaşının sevgilisiyle aşk yaşayan Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı sildi.

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