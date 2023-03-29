Giriş Tarihi: 29.03.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 15:47

Afra Saraçoğlu gerçeği açıkladı! Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık birlikteliği geçtiğimiz günlerde sona eren Afra Saraçoğlu, bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun, geçen günlerde gönlünü meslektaşı Çağatay Ulusoy'a kaptırdığı iddia edildi. Yeşilçam" dizisinde birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürülen güzel oyuncu, son olarak konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy ile hakkında çıkan aşk dedikoduları karşısında ilk kez konuştu, gerçeği açıkladı.