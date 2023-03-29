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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu gerçeği açıkladı! Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 15:47

Afra Saraçoğlu gerçeği açıkladı! Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık birlikteliği geçtiğimiz günlerde sona eren Afra Saraçoğlu, bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun, geçen günlerde gönlünü meslektaşı Çağatay Ulusoy'a kaptırdığı iddia edildi. Yeşilçam" dizisinde birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürülen güzel oyuncu, son olarak konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy ile hakkında çıkan aşk dedikoduları karşısında ilk kez konuştu, gerçeği açıkladı.

Afra Saraçoğlu gerçeği açıkladı! Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor?

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu son günlerde özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile 2018 yılından beri aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, geçen aylarda sevgilisiyle bu ilişkisine nokta koydu.

Afra Saraçoğlu gerçeği açıkladı! Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor?

Oyuncu çiftin ayrılığına, Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasının sebep olduğu idda edildi.

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Afra Saraçoğlu gerçeği açıkladı! Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor?

İddiaları yalanlayan ikiliden Saraçoğlu'nun, kısa süre sonra yepyeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Afra Saraçoğlu gerçeği açıkladı! Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor?

2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan 'Yeşilçam' dizisinde iki sevgiliyi canlandırdan Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy'un, birlikte olduğu öne sürüldü.

Afra Saraçoğlu gerçeği açıkladı! Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor?

İddiaların ardından Afra Saraçoğlu sonunda sessizliğini bozdu.

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