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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Yorum yağmuruna tutuldu
Giriş Tarihi: 17.06.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 14:12

bikinisiyle sosyal medyayı ! Yorum yağmuruna tutuldu

lakaplı usta oyuncu , sosyal medyayı . Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü. Banu Alkan'ın güzelliği görenleri . Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, son olarak yılında çekilen 'Afrodit' filminden fotoğraf paylaştı. 129 bin takipçisinin bulunduğu hesabından bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçilere, "10 tane eder" ve " halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Yorum yağmuruna tutuldu

lakaplı oyuncu , yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit'ten bir sahne paylaştı. kullanıcıları Banu Alkan'ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar yaptı ki...

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Yorum yağmuruna tutuldu

Türk sinemasının 'i olarak anılan , hesabından hayranları için paylaşımlar yapıyor.

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Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Yorum yağmuruna tutuldu

son paylaşımında, kendisiyle özdeşleşen yapımı filminden kareler yayınlandı.

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Yorum yağmuruna tutuldu

bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti.

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Yorum yağmuruna tutuldu

"KYLİE JENNER HALT ETMİŞ"
Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken 'a takipçileri, "10 tane eder", "Muhteşem bir fizik", "Böyle güzellik gelmez", "Bir Banu Alkan daha gelmeyecek", " halt etmiş" ve "Camiada teksiniz" gibi yüzlerce yorumlar geldi.

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