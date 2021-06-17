Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Yorum yağmuruna tutuldu

"KYLİE JENNER HALT ETMİŞ"

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "10 tane Serenay Sarıkaya eder", "Muhteşem bir fizik", "Böyle güzellik gelmez", "Bir Banu Alkan daha gelmeyecek", "Kylie Jenner halt etmiş" ve "Camiada teksiniz" gibi yüzlerce yorumlar geldi.