Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin kabusu yaşadı! Florida’yı vuran Ian Kasırgası Ahu Tuğba ile kızı Anjelik’in evini de yuttu!

Giriş Tarihi: 06.10.2022 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022
11:35
ABD'nin Florida eyaletini 240 km hızla vuran Ian Kasırgası sonrası bölgeden korkunç görüntüler gelmişti. Büyük yıkıma yol açan kasırga nedeniyle yüzlerce tekne karaya savrulurken timsahlar ise otoyollara çıkmıştı. Kızı Anjelik Calvin ile Florida'da yaşayan Yeşilçam oyuncularından Ahu Tuğba da kasırgada evini kaybetti. Ahu Tuğba'nın evi sular altında kaldı. Korkunç olayda Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin canını zor kurtardı. Oyuncu Ahu Tuğba felaket sonrası ilk kez konuştu...