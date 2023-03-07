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Haberler Galeri Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ'u gören hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 06:36

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ'u gören hayran kaldı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönüyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını heyecanın doruklarına çıkardı. Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında da bir oğlu var. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarında kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'u görenler çok şaşırdı. Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle hayran bıraktı. Bir dönem oyunculuk eğitimleri alan Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri

Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Aile dizisi ile ekranlara dönen iki sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın hayranları heyecanın doruklarında.

Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Son olarak "Aşıklar Bayramı" adlı film ile seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönüyor.

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Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor.

Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında da bir oğlu var.

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