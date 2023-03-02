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Haberler Galeri Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ıydı... 75 yaşındaki Eriş Akman tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 06:30

Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ıydı... 75 yaşındaki Eriş Akman tanınmaz halde!

Aile Şerefi'nin Oktay'ını siz bir de şimdi görün! Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği Aile Şerefi filminin kötü, zengin çocuğu Oktay'a hayat veren usta oyuncu Eriş Akman'ın son hali merak konusu oldu. 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman şimdilerde 75 yaşında. Zamanın yıprattığı isimlerden olmaktan kaçamayan Eriş Akman'ı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. İşte tanımanın neredeyse imkansız olduğu Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemim yıldızlarının değişimleri...

Aile Şerefi’nin kötü kalpli Oktay’ıydı... 75 yaşındaki Eriş Akman tanınmaz halde!

Yeşilçam'ın kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi' filminde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman'ın son hali gündem oldu.

Aile Şerefi’nin kötü kalpli Oktay’ıydı... 75 yaşındaki Eriş Akman tanınmaz halde!

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

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Aile Şerefi’nin kötü kalpli Oktay’ıydı... 75 yaşındaki Eriş Akman tanınmaz halde!

1976 yapımı olan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların rol aldığı film, üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.

Aile Şerefi’nin kötü kalpli Oktay’ıydı... 75 yaşındaki Eriş Akman tanınmaz halde!

Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu.

Aile Şerefi’nin kötü kalpli Oktay’ıydı... 75 yaşındaki Eriş Akman tanınmaz halde!

Filmin esas oyuncularından olan Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü karakter, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta.

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