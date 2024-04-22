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Haberler Galeri Aile Şerefi'nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay'a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:34

Aile Şerefi'nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay'a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Aile Şerefi, usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden. Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi usta isimlerin yer aldığı 1976 yapımı filmin çekilmesinin üzerinden 46 yıl geçti. Hafızalardan silinmeyen filmde, Oktay karakterine can veren ünlü oyuncu Eriş Akman'ın son hali gündem oldu. Eriş Akman'a yıllar acımadı.İşte Aile Şerefi'nin Oktay'ının son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Aile Şerefi’nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay’a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...

Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Aile Şerefi filmi, 1976 yılında çekilmişti. Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu. Aile Şerefi filminde Oktay karakterine can veren ünlü oyuncu Eriş Akman şimdilerde 74 yaşında. Eriş Akman'ın son hali şoke etti. Akman'a yıllar acımadı.

Aile Şerefi’nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay’a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

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Aile Şerefi’nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay’a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...

Türk sinemasının kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi'nde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalarda yer edinen senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Aile Şerefi’nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay’a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...

Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi beyazperdenin önemli isimlerinin rol aldığı film, üzerinden 46 yıl geçti.

Aile Şerefi’nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay’a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...

Geçen yılların ardından film, hala en sevilen filmler arasında yer alıyor.

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