Aile Şerefi’nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay’a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...

Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Aile Şerefi filmi, 1976 yılında çekilmişti. Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu. Aile Şerefi filminde Oktay karakterine can veren ünlü oyuncu Eriş Akman şimdilerde 74 yaşında. Eriş Akman'ın son hali şoke etti. Akman'a yıllar acımadı.