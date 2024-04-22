Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
13:34
Aile Şerefi'nin şımarık ve zengin çocuğu Oktay'a yıllar acımadı! Eriş Akman bakın ne halde...
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Aile Şerefi, usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden. Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi usta isimlerin yer aldığı 1976 yapımı filmin çekilmesinin üzerinden 46 yıl geçti. Hafızalardan silinmeyen filmde, Oktay karakterine can veren ünlü oyuncu Eriş Akman'ın son hali gündem oldu. Eriş Akman'a yıllar acımadı.İşte Aile Şerefi'nin Oktay'ının son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...