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Haberler Galeri Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı! Serenay Sarıkaya'nın annesi sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 31.05.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 08:41

Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı! Serenay Sarıkaya'nın annesi sosyal medyayı salladı!

Aile dizisi ile ekranlara dönen Serenay Sarıkaya Devin karakteri ile gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar adeta kariyerinin zirvesinİ yaşıyor. İş ve aşklarıyla adından sıkça bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki performansıyla tam not aldı. Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesini gören "bu güzellik genetikmiş" demeden edemiyor. Paylaşımlarıyla bir hayli ses getiren Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, fit görüntüsüyle adeta kızına taş çıkarıyor. İşte yaşam koçluğu yapan ve güzelliğiyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı! Serenay Sarıkaya’nın annesi sosyal medyayı salladı!

Güzelliği kadar başarılarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez annesi ile gündem oldu. Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin şu sıralar zirvesinde. Ekranlara Aile'nin Devin'i olarak dönen Serenay Sarıkaya performansıyla tam not alırken, özel hayatıyla da hayranlarının markajında...

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı! Serenay Sarıkaya’nın annesi sosyal medyayı salladı!

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki partneri ise Kıvanç Tatlıtuğ olmuştu.

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Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı! Serenay Sarıkaya’nın annesi sosyal medyayı salladı!

Uzun bir aradan sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya 'Aile' adlı diziyle hayranlarıyla buluşuyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı! Serenay Sarıkaya’nın annesi sosyal medyayı salladı!

İş ve aşklarıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakteriyle gönülleri fethetti.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı! Serenay Sarıkaya’nın annesi sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyanın konuşulanlarından olan genç oyuncunun özel hayatı ve ailesi de merak konusu oldu.

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