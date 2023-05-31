Giriş Tarihi: 31.05.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 08:41

Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın annesi fit hali ile kızına taş çıkardı! Serenay Sarıkaya'nın annesi sosyal medyayı salladı!

Aile dizisi ile ekranlara dönen Serenay Sarıkaya Devin karakteri ile gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar adeta kariyerinin zirvesinİ yaşıyor. İş ve aşklarıyla adından sıkça bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki performansıyla tam not aldı. Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesini gören "bu güzellik genetikmiş" demeden edemiyor. Paylaşımlarıyla bir hayli ses getiren Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, fit görüntüsüyle adeta kızına taş çıkarıyor. İşte yaşam koçluğu yapan ve güzelliğiyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...