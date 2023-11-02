Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:37

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik oyuncu arkadaşına verdiği pozlarla yaktı geçti! Yüsra Geyik'e alev emojileri yağdı...

Aile dizisinin Yağmur'u olarak ekranlara boy gösteren güzel oyuncu Yüsra Geyik bu yaza bikinili pozlarıyla damga vurmuştu. Adeta Arka Sokaklar dizisinde büyüyen Yüsra Geyik şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu dizideki Yağmur karakteriyle beğeni topluyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik son olarak oyuncu arkadaşı Gülcan Arslan'a poz verdi. Düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapan Yüsra Geyik'in iddialı pozlarına alev emojileri yağdı...