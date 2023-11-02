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Haberler Galeri Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik oyuncu arkadaşına verdiği pozlarla yaktı geçti! Yüsra Geyik'e alev emojileri yağdı...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:37

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik oyuncu arkadaşına verdiği pozlarla yaktı geçti! Yüsra Geyik'e alev emojileri yağdı...

Aile dizisinin Yağmur'u olarak ekranlara boy gösteren güzel oyuncu Yüsra Geyik bu yaza bikinili pozlarıyla damga vurmuştu. Adeta Arka Sokaklar dizisinde büyüyen Yüsra Geyik şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu dizideki Yağmur karakteriyle beğeni topluyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik son olarak oyuncu arkadaşı Gülcan Arslan'a poz verdi. Düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapan Yüsra Geyik'in iddialı pozlarına alev emojileri yağdı...

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik oyuncu arkadaşına verdiği pozlarla yaktı geçti! Yüsra Geyik’e alev emojileri yağdı...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi şimdi tam bir afet oldu! Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik oyuncu arkadaşına verdiği pozlarla yaktı geçti! Yüsra Geyik’e alev emojileri yağdı...

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle ünlenen Yüsra Geyik, sonrasında Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. Şmdilerde Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren Yüsra Geyik pozları ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik oyuncu arkadaşına verdiği pozlarla yaktı geçti! Yüsra Geyik’e alev emojileri yağdı...

Yüsra Geyik şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu dizideki Yağmur karakteriyle beğeni topluyor.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik oyuncu arkadaşına verdiği pozlarla yaktı geçti! Yüsra Geyik’e alev emojileri yağdı...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik son olarak oyuncu arkadaşı Gülcan Arslan'a poz verdi.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik oyuncu arkadaşına verdiği pozlarla yaktı geçti! Yüsra Geyik’e alev emojileri yağdı...

Düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapan Yüsra Geyik'in iddialı pozlarına alev emojileri yağdı...

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