Video Magazin Yüsra Geyik beyaz bikinisiyle sallandığı anları paylaştı: "Salıncak görüp binmeyen bu dünyadan değildir" | Video
Yüsra Geyik beyaz bikinisiyle sallandığı anları paylaştı:

Yüsra Geyik beyaz bikinisiyle sallandığı anları paylaştı: "Salıncak görüp binmeyen bu dünyadan değildir" | Video

01.07.2023 | 09:47

Güzel oyuncu Yüsra Geyik beyaz bikinisiyle salıncakta sallandığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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