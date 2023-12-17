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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın Gülbin'i cüretkar pozları ile yaktı geçti! Sinan görmesin Gülibik! Aslı Altaylar'ın son hali olay!
Giriş Tarihi: 17.12.2023 06:23

Akasya Durağı'nın Gülbin'i cüretkar pozları ile yaktı geçti! Sinan görmesin Gülibik! Aslı Altaylar'ın son hali olay!

Akasya Durağı dizisinde Gülbin nam-ı diğer Gülibik karakterine hayat vermiş olan Aslı Altaylar yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Akasya Durağı'nun Gülbin'i şimdi ne yapıyor? Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar, aradan geçen yıllara rağmen güzelliği ile kendine hayran bırakmayı başardı. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, Gülbin rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı. Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın cesur pozlarına "Aman Sinan görmesin Gülibik!" yorumları yağıyor...

Akasya Durağı’nın Gülbin’i cüretkar pozları ile yaktı geçti! Sinan görmesin Gülibik! Aslı Altaylar’ın son hali olay!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Sinan'ın Gülibik'i Aslı Altaylar...

Akasya Durağı’nın Gülbin’i cüretkar pozları ile yaktı geçti! Sinan görmesin Gülibik! Aslı Altaylar’ın son hali olay!

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Akasya Durağı’nın Gülbin’i cüretkar pozları ile yaktı geçti! Sinan görmesin Gülibik! Aslı Altaylar’ın son hali olay!

2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i cüretkar pozları ile yaktı geçti! Sinan görmesin Gülibik! Aslı Altaylar’ın son hali olay!

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i cüretkar pozları ile yaktı geçti! Sinan görmesin Gülibik! Aslı Altaylar’ın son hali olay!

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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