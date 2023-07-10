Akasya Durağı’nın Gülbin’i dekolteli pozlarıyla yaktı geçti! Sinan görmesin Gülibik! İşte Aslı Altaylar’ın son hali...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 08:16

Gülbin rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı. Akasya Durağı'nun Gülbin'i dekolteli pozlarıyla ağızları açık bıraktı. Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Akasya Durağı dizisinde Gülbin nam-ı diğer Gülibik karakterine hayat vermiş olan Aslı Altaylar yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Altaylar, güzelliği ile kendine hayran bırakmayı başardı. Tekrar bölümleriyle ilgi gören Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali takipçilerini mest ederken, genç sevgilisiyle aşk pozlarına "Aman Sinan görmesin Gülibik!" yorumları geliyor...