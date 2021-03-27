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Haberler Galeri Akıncı'nın yıldızı Deren Talu derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle büyüledi...

'nın yıldızı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'nin kızı güzelliğiyle büyüledi...

ekranlarında yayınlanan sevilen dizi ""da Didem karakterine hayat veren genç oyuncu , son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. 'nin kızı olan genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Talu, son olarak Instagram hesabından göğüs dekolteli yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun cesur pozu kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 16:13
Akıncı'nın yıldızı Deren Talu derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle büyüledi...

ekranlarında yayınlanan sevilen dizi ""da Didem karakterine hayat veren genç oyuncu , son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor.

Akıncı'nın yıldızı Deren Talu derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle büyüledi...

'nin kızı olan genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

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Akıncı'nın yıldızı Deren Talu derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle büyüledi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Talu, son paylaştığı kareyle yine hayranlarının beğenisini topladı.

Akıncı'nın yıldızı Deren Talu derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle büyüledi...

Derin göğüs dekoltesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, cesur pozlarına kattığı yeni fotoğrafıyla ilgi odağı oldu.

Akıncı'nın yıldızı Deren Talu derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle büyüledi...

Öte yandan , uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile ilişki sürdürüyor.

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