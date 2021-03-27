Akıncı'nın yıldızı Deren Talu derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliğiyle büyüledi...

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi "Akıncı"da Didem karakterine hayat veren genç oyuncu Deren Talu, son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Talu, son olarak Instagram hesabından göğüs dekolteli yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun cesur pozu kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 27.03.2021
16:02
Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
16:13
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