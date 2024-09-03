Alan yarışmasında büyük heyecan!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 4 Eylül Çarşamba akşamı 12. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 43 yarışmacı ve 43 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.