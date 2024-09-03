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Haberler Galeri Alan yarışmasında büyük heyecan!
Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:02

Alan yarışmasında büyük heyecan!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi…

Alan yarışmasında büyük heyecan!

Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Alan yarışmasında büyük heyecan!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 4 Eylül Çarşamba akşamı 12. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 43 yarışmacı ve 43 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

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Alan yarışmasında büyük heyecan!

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak. Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Alan yarışmasında büyük heyecan!

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 4 Eylül Çarşamba akşamı

yeni bölümüyle atv'de!

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