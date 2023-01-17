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Haberler Galeri Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya'ya ateş püskürdü! "Benim için silinmiştir"
Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:56

Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya'ya ateş püskürdü! "Benim için silinmiştir"

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kalaycıoğlu, Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrıldıktan sonra Sinan Akçıl ile anılmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak 'Survivor 2021' yarışmasında bir dönem yakın olduğu Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya hakkında açıklamalarda bulundu. Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya'ya ateş püskürdü. "Benim için silinmiştir" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya’ya ateş püskürdü! Benim için silinmiştir

Geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri olan Aleyna Kalacıoğlu, çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiriyor.

Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya’ya ateş püskürdü! Benim için silinmiştir

Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da dudak uçuklatıyor.

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Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya’ya ateş püskürdü! Benim için silinmiştir

Kalaycıoğlu hem güzelliği hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya’ya ateş püskürdü! Benim için silinmiştir

İnci Sözlük'ün yayınına katılan Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya hakkında açıklamalarda bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya’ya ateş püskürdü! Benim için silinmiştir

Survivor Aleyna "Ayşe'ye katlanmak mı daha zordu yoksa bu ekonomik koşullarda yurt dışı tatiline çıkmak mı?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

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