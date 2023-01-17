Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya'ya ateş püskürdü! "Benim için silinmiştir"

Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
16:56
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kalaycıoğlu, Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrıldıktan sonra Sinan Akçıl ile anılmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak 'Survivor 2021' yarışmasında bir dönem yakın olduğu Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya hakkında açıklamalarda bulundu. Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya'ya ateş püskürdü. "Benim için silinmiştir" dedi.