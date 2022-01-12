Aleyna Tilki ile rapçi Uzi'nin olaylı gecesi! "İhbar var, kanıt yok"

Aleyna Tilki, geçen gün sevgilisi Uzi'nin konserinde kendinden geçtiği çılgın dans hareketleriyle gündem olmuştu. Ancak konsere damga vuran bir gelişme daha yaşandı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan rapçi Uzi'nin Bostancı'daki konserini polis bastı. Uzi'nin konserinde hayranlarına "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" diye seslendiği iddia edildi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu. Konuyla ilgili detayları GÜNAYDIN yazarı Hakan Uç köşesine taşıdı. İşte o yazı...