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Haberler Galeri Aleyna Tilki ile rapçi Uzi'nin olaylı gecesi! "İhbar var, kanıt yok"
Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 10:03

Aleyna Tilki ile rapçi Uzi'nin olaylı gecesi! "İhbar var, kanıt yok"

Aleyna Tilki, geçen gün sevgilisi Uzi'nin konserinde kendinden geçtiği çılgın dans hareketleriyle gündem olmuştu. Ancak konsere damga vuran bir gelişme daha yaşandı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan rapçi Uzi'nin Bostancı'daki konserini polis bastı. Uzi'nin konserinde hayranlarına "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" diye seslendiği iddia edildi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu. Konuyla ilgili detayları GÜNAYDIN yazarı Hakan Uç köşesine taşıdı. İşte o yazı...

HAKAN UÇ
Aleyna Tilki ile rapçi Uzi’nin olaylı gecesi! İhbar var, kanıt yok

Önceki gün ünlü rap'çi Uzi'nin konserinde yaşandığı iddia edilen olayların, rap müziğe karşı yapılan anlamsız bir saldırı olduğunu düşünenlerdenim. Malum olayı çoğunuz biliyorsunuzdur...

Aleyna Tilki ile rapçi Uzi’nin olaylı gecesi! İhbar var, kanıt yok

Uzi'nin sahneden seyircisine "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" dediği, ardından şikayet üzerine konser alanına polislerin geldiği iddia edildi.

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Aleyna Tilki ile rapçi Uzi’nin olaylı gecesi! İhbar var, kanıt yok

Olay; Uzi üzerinden rap'çilere yapılan bir algı operasyonu hissi verdi bana. Neden mi? Çünkü o akşam ben de konseri izleyenler arasındaydım.

Aleyna Tilki ile rapçi Uzi’nin olaylı gecesi! İhbar var, kanıt yok

Her şeyden önce o sözleri konser boyunca ben asla duymadım.

Aleyna Tilki ile rapçi Uzi’nin olaylı gecesi! İhbar var, kanıt yok

Uzi'nin, Aleyna Tilki ile son dönemlerde sevgili olarak anılması ve o konsere gitmesi ile tetiklenen bu olay, sözüm ona konsere giden isimsiz bir şahsın ihbarı ile başlıyor.

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