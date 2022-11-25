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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minisini çekti pozunu verdi! "Böyle anne mi olur?"
Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:16

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minisini çekti pozunu verdi! "Böyle anne mi olur?"

Giyimi sıklıkla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel adeta genç kızlara taş çıkarıyor. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından mini etekli pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle şov yaptığı minili pozu sosyal medyayı salladı. İşte fit hali ile övgüleri toplayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in iddialı halleri...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel minisini çekti pozunu verdi! Böyle anne mi olur?

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi vermişti. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönen Aleyna Tilki 'Tanırım İntiharı' şarkısının klibi ile çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel minisini çekti pozunu verdi! Böyle anne mi olur?

Aleyna Tilki son olarak Londra'daki fotoğraf çekiminden paylaşımı ile sosyal medyada ses getirdi. Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel minisini çekti pozunu verdi! Böyle anne mi olur?

Giyimi sıklıkla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel minisini çekti pozunu verdi! Böyle anne mi olur?

Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel minisini çekti pozunu verdi! Böyle anne mi olur?

43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından mini etekli pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle şov yaptığı minili pozu sosyal medyayı salladı.

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