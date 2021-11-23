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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin balkon pozuna süper minisi damga vurdu! İşte Aleyna Tilki'nin iddialı ev halleri...
Giriş Tarihi: 23.11.2021 07:11 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 07:16

Aleyna Tilki'nin balkon pozuna süper minisi damga vurdu! İşte Aleyna Tilki'nin iddialı ev halleri...

Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor. Geçtiğimiz günlerde yorgunluk atmak için annesi Havva Öztel ve kız kardeşi ile Dubai tatiline çıkan Aleyna Tilki çöl pozları ile çok konuşulmuştu. Aleyna Tilki'nin son paylaşımı yine sosyal medyayı salladı. Balkon pozu veren Aleyna Tilki'nin süper mini eteği dikkat çekti. İşte sık sık ev hallerini paylaşan Aleyna Tilki'nin balkon pozu...

Aleyna Tilki’nin balkon pozuna süper minisi damga vurdu! İşte Aleyna Tilki’nin iddialı ev halleri...

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.

Aleyna Tilki’nin balkon pozuna süper minisi damga vurdu! İşte Aleyna Tilki’nin iddialı ev halleri...

İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor.

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Aleyna Tilki’nin balkon pozuna süper minisi damga vurdu! İşte Aleyna Tilki’nin iddialı ev halleri...

Kısa sürede büyük çıkış yakalayan genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Aleyna Tilki’nin balkon pozuna süper minisi damga vurdu! İşte Aleyna Tilki’nin iddialı ev halleri...

Geçtiğimiz günlerde yorgunluk atmak için annesi Havva Öztel ve kız kardeşi ile Dubai tatiline çıkan Aleyna Tilki çöl pozları ile çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki’nin balkon pozuna süper minisi damga vurdu! İşte Aleyna Tilki’nin iddialı ev halleri...

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı yine sosyal medyayı salladı.

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