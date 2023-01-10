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Haberler Galeri Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi
Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:30

Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp evinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen ünlü şarkıcının annesi Havva Öztel, "Daha önce de eve çiçek göndermişti" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme ise davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel 29 Aralık 2021 günü Üsküdar'daki evlerinde korkunç bir olay yaşamıştı. Şarkıcının saplantılı hayranı olan Muhammed Erkam A., Tilki'nin yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp girmiş, taciz mesajlarıyla da şarkıcının huzurunu kaçırmıştı.

Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi

Olay sonrası şüpheli Muhammed Erkam A.'ya 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', Konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ DİNLENDİ

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müşteki Aleyna Tilki katılmazken ünlü şarkıcının annesi müşteki Havva Öztel ve müşteki avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi

Duruşmada dinlenen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sanığın kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttığını söyleyerek, "Daha önce eve girişimleri oldu. Fiilen tanımıyorum. Evde küçük kızım Ayça vardı ben Aleyna ile konserdeydim. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı" dedi.

Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi

"DAHA ÖNCE DE EVE ÇİÇEK GÖNDERMİŞTİ"

Beyanının devamında anne Öztel, "Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce sanık tarafından eve bir kaç defa çiçek göndermişti. Bildiğim kadarıyla sanığın sosyal medya tarafından Aleyna'ya sürekli ulaşmaya çatıştığı durumlar da olmuştu" ifadelerini kullanarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

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