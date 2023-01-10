Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
11:30
Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp evinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen ünlü şarkıcının annesi Havva Öztel, "Daha önce de eve çiçek göndermişti" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme ise davayı erteledi.