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Haberler Galeri Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğününde Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz! Sahneye çıkan Kıvanç Tatlıtuğ sesiyle övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 03.12.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 10:05

Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğününde Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz! Sahneye çıkan Kıvanç Tatlıtuğ sesiyle övgüleri topladı!

Umut Evirgen ile Alina Boz'un 5 aylık birlikteliği kısa sürede nikah masasına taşındı. Ünlü çift dün akşam Halas Gemisi'nde mutluluğa 'Evet' dedi. Nikah sonrasında gerçekleşen eğlenceden ilk görüntüler de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Özellikle geceye güzel eşi Başak Dizer ile katılan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un şarkı söylediği anlar beğeni topladı. "10 parmağında 10 marifet" yorumları yapılan Kıvanç Tatlıtuğ sesi ile övgülerin odağı oldu. İşte Umut Evirgen ile Alina Boz'un düğününde sürpriz yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un alkış toplayan halleri...

Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğününde Kıvanç Tatlıtuğ’dan sürpriz! Sahneye çıkan Kıvanç Tatlıtuğ sesiyle övgüleri topladı!

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen Umut Evirgen, dünyaevine girdi. Ünlü çift dün akşam Halas Gemisi'nde mutluluğa 'Evet' dedi. Çiftin düğününe ünlüler akın etti. Törene katılan isimler arasında Umut Evirgen'in yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ da vardı. Nikah sonrasında gerçekleşen eğlenceden ilk görüntüler de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğününde Kıvanç Tatlıtuğ’dan sürpriz! Sahneye çıkan Kıvanç Tatlıtuğ sesiyle övgüleri topladı!

Özellikle geceye güzel eşi Başak Dizer ile katılan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un şarkı söylediği anlar beğeni topladı.

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Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğününde Kıvanç Tatlıtuğ’dan sürpriz! Sahneye çıkan Kıvanç Tatlıtuğ sesiyle övgüleri topladı!

"10 parmağında 10 marifet" yorumları yapılan Kıvanç Tatlıtuğ sesi ile övgülerin odağı oldu.

Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğününde Kıvanç Tatlıtuğ’dan sürpriz! Sahneye çıkan Kıvanç Tatlıtuğ sesiyle övgüleri topladı!

İşte Umut Evirgen ile Alina Boz'un düğününde sürpriz yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un alkış toplayan halleri...

Umut Evirgen ile Alina Boz evlendi, Kıvanç Tatlıtuğ sahnede döktürdü | Video

Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğününde Kıvanç Tatlıtuğ’dan sürpriz! Sahneye çıkan Kıvanç Tatlıtuğ sesiyle övgüleri topladı!
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