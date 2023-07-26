Giriş Tarihi: 26.07.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 18:17

Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?

Ünlü oyuncu Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde Alina Boz ve Mithat Can Özer çifti, geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Yaşanan ayrılığın ardından magazin gündemine flaş bir birliktelik geldi. Çapkın işletmeci Umut Evirgen ve Alina Boz'un birlikte olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Umut Evirgen'in bu ilişkiyle ilgili yaptığı iddia edilen flaş bir gelişme yaşandı. Yoksa Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu? İşte tüm detaylar!