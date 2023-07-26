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Haberler Galeri Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 18:17

Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?

Ünlü oyuncu Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde Alina Boz ve Mithat Can Özer çifti, geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Yaşanan ayrılığın ardından magazin gündemine flaş bir birliktelik geldi. Çapkın işletmeci Umut Evirgen ve Alina Boz'un birlikte olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Umut Evirgen'in bu ilişkiyle ilgili yaptığı iddia edilen flaş bir gelişme yaşandı. Yoksa Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu? İşte tüm detaylar!

Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?

4 senedir birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyordu. Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden ayrılık haberi geldi. Sürpriz haber sonrası ilginç bir yakınlaşma iddiası ortaya atılmıştı.

Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?

Çapkın işletmeci Umut Evirgen bu fırsatı da kaçırmadı! Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?

BİRLİKTE İLK FOTOĞRAFLARI DA BASINDA YER ALDI

Çiftten ilk fotoğraf da geçtiğimiz günlerde geldi.

Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?

ÇAPKIN İŞLETMECİDEN SAMİMİ AÇIKLAMA

2. Sayfa'nın haberine göre Umut Evirgen'in ilişkiyle ilgili ilk kez bu kadar samimi bir açıklama yaptığı iddia edildi.

Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?

"FARKLI BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Haberde Evirgen'in yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dediği bilgisi yer aldı.

ÜNLÜ ÇİFTİN EVLENECEĞİ İDDİASI!

Bu sürpriz gelişmenin üzerine ise çiftin evleneceği iddia edildi.

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