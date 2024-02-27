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Haberler Galeri Alina Boz'dan Umut Evirgen'e romantik doğum günü kutlaması! "İyi ki doğdun sevgilim"
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:40

Alina Boz'dan Umut Evirgen'e romantik doğum günü kutlaması! "İyi ki doğdun sevgilim"

Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendisini nikah masasında bulmuştu. Sade bir törenle evlenen Evirgen ve Boz, düğünün ardından rötarlı da olsa balayı tatiline gitmişti. Özel hayatı ile merak edilen güzel oyuncu Alina Boz eşi Umut Evirgen'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

Alina Boz’dan Umut Evirgen’e romantik doğum günü kutlaması! İyi ki doğdun sevgilim

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.

Alina Boz’dan Umut Evirgen’e romantik doğum günü kutlaması! İyi ki doğdun sevgilim

Umut Evirgen ve Alina Boz, 6 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak 90 kişinin katıldığı bir törenle, Emirgan'da bir teknede dünyaevine girmişti.

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Alina Boz’dan Umut Evirgen’e romantik doğum günü kutlaması! İyi ki doğdun sevgilim

Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti.

Alina Boz’dan Umut Evirgen’e romantik doğum günü kutlaması! İyi ki doğdun sevgilim

Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası...Acelesi yok balayının, karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" demişti. Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirmişti.

Alina Boz’dan Umut Evirgen’e romantik doğum günü kutlaması! İyi ki doğdun sevgilim

Balayını ertelemek zorunda kalan çift, Danimarka'da karlı bir tatil yapmıştı.

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