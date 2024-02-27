Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:40
Alina Boz'dan Umut Evirgen'e romantik doğum günü kutlaması! "İyi ki doğdun sevgilim"
Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendisini nikah masasında bulmuştu. Sade bir törenle evlenen Evirgen ve Boz, düğünün ardından rötarlı da olsa balayı tatiline gitmişti. Özel hayatı ile merak edilen güzel oyuncu Alina Boz eşi Umut Evirgen'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.