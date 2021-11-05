Alina Boz’un güzelliğinin kaynağı belli oldu! Siz bir de Alina Boz’un Rus annesini görün...

Yıldızı parlayan yeni nesil oyunculardan Alina Boz yer aldığı Aşk 101 dizisi ile adından oldukça söz ettirdi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 22 yaşındaki genç oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 4.2 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Son olarak Maraşlı dizisinde Mahur karakteri ile gönülleri fetheden Alina Boz sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Kendine hayran bırakan Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı ise yine paylaşımlarında gizli. Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Aşk 101'in güzel yıldızı Alina Boz'un annesi...