Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Baba-kızın keyifli piyano anları, Alişan'ın samimi aile hayatına bir kez daha şahitlik ettirdi. Minik Eliz'in sevimli halleri şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu! İşte o anlar...Alişan ve kızı Eliz'in piyano keyfi | Video