Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
14:25
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü şarkıcı Alişan, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, baba-kız piyano başına geçti. Alişan, "Nereden Sevdim O Zalimi" şarkısını çalarken, minik Eliz'in sevimli hareketleri dikkat çekti. O anlar kısa sürede büyük beğeni toplarken, takipçilerden de adeta yorum yağdı.