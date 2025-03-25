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Haberler Galeri Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:25

Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü şarkıcı Alişan, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, baba-kız piyano başına geçti. Alişan, "Nereden Sevdim O Zalimi" şarkısını çalarken, minik Eliz'in sevimli hareketleri dikkat çekti. O anlar kısa sürede büyük beğeni toplarken, takipçilerden de adeta yorum yağdı.

Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü şarkıcı Alişan, kızı Eliz ile birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, baba-kız piyano başına geçti. Alişan, "Nereden Sevdim O Zalimi" şarkısını çalarken, minik Eliz'in sevimli hareketleri ise dikkat çekti.

Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Eliz'in zaman zaman şarkıya eşlik ederken yaptığı komik el hareketleri ve mimikleri takipçileri güldürdü. Alişan da paylaşımına esprili bir not düşerek, "Burun çekme, hapşırık, el hareketleri" ifadelerini ekledi. Baba-kızın bu doğal ve eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Baba-kızın keyifli piyano anları, Alişan'ın samimi aile hayatına bir kez daha şahitlik ettirdi. Minik Eliz'in sevimli halleri şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu! İşte o anlar...Alişan ve kızı Eliz'in piyano keyfi | Video

Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Öte yandan ünlü türkücü Alişan bir dönem oyunculuk yapan Buse Varol ile uzun soluklu ilişkilerini evlilikle taçlandırmışlardı.

Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi! O anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Çiftin mutlu evliliğinden dünyalar tatlısı Eliz ve Burak adından çocukları oldu.