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  • Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

tarafından 56'ncısı düzenlenen Film Festivali'nde, 'Dr. Jüri Özel Ödülü'nün iki film arasında paylaştırılması, 'En İyi Film' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün ise aynı filme verilmesinin festival yönetmeliğinin 23 ve 27'nci maddelerine aykırı olduğu iddiaları tartışma yarattı. İddialar üzerine festival komitesi, yönetmeliğin 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Jüriyle de görüştüklerini ve çok kesin, net bir tavırla, oy birliğiyle aldıkları kararların dün açıklanan kararlar olduğunu dile getiren 56'ncı Antalya Altın İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol, "Bu konuda bizim jüriye herhangi bir baskı yapma ya da fikirlerini değiştirme şansımız zaten olamaz. Bu bir sanat yarışması, dolayısıyla bu şekilde öngördüler. Avni Tolunay ödülünü iki filme vermek istediler" dedi. Çevikol, 23'üncü maddede gerekli değişikliğin yapıldığını da söyledi.

DHA Magazin
Giriş Tarihi: 02.11.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 16:04
Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

56'ncı Film Festivali'nde, 'Dr. Jüri Özel Ödülü'nün 'Aşk, Büyü vs' ve 'Küçük Şeyler' filmleri arasında paylaştırılmasının, festival yönetmeliğinin 23'üncü maddesine; 'Bozkır' filmine de hem 'En İyi Film', hem de 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' verilmesinin de yönetmeliğin 27'nci maddesine aykırı olduğu iddia edildi.

Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması yönetmeliğinin 23'üncü maddesinde, "Ana jüri; 'En İyi Film', 'Dr. Jüri Özel Ödülü', 'Behlül Dal En İyi İlk Film' ve 'En İyi Yönetmen' ödülleri paylaştıramaz" vurgusu yapılırken, diğer ödüllerin ise en fazla ikiye paylaştırılabileceği ifade ediliyor. Yönetmeliğin 27'nci maddesi ise "'En İyi Film', 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film' ödülleri aynı filme verilemez" deniyor.

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Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

Dün açıklanan ödüllerin ardından sosyal medyada bu iki yönetmelik maddesinin ihlal edildiği iddiaları gündeme geldi. Bozkır filmi hem En İyi Film, hem de Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nden 100'er bin TL ödül alırken, Dr. Jüri Özel Ödülü'nde ise 'Aşk, Büyü vs' ve 'Küçük Şeyler' 100 bin TL'lik ödülü 50'şer bin TL olarak paylaştı.

Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

'BÜYÜK BİR KURAL İHLALİ YAPILDI'

Festivalin 47 ve 50'nci yıllarında jüri üyeliği görevleri de yapan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi ve Modern Zamanlar Dergisi editörü Tuncer Çetinkaya, festival ödüllerinde büyük bir kural ihlali yapıldığını söyledi. Bu hataların mutlaka çözülmesi gerektiğini belirten Çetinkaya, "Özellikle paylaştırılan ödül yönetmeliğe aykırı, fakat Behlül Dal En İyi İlk Film ödülünün, aynı zamanda En İyi Film ödülü alan yapıma verilmesi diğer filmler açısından mağduriyet yaratır. Söylenmesi gereken, bu festivalin jüriden sorumlu hiçbir yetkilisi yok mu ki bu kadar büyük bir hata yapılabiliyor. Yani bu kadar büyük bir organizasyonun, 56 yıllık festivalde bu kadar vahim bir hata yapılması yakışmıyor. 47 ve 50'nci festivallerde görev aldım. O zaman jüriden sorumlu bir görevli olurdu, jürinin olası yanlış kararlarına müdahale için. Burada bu işletilmemiş" dedi.

Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRME YETKİSİ FESTİVAL YÖNETİMİNDE

56'ncı Film Festivali İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol ise yönetmeliğin 51'incisi maddesine göre, yönetmelik maddelerinde değişiklik yapma ve nihai karar alma yetkisinin festival yönetiminde olduğunu, bu yönetmelik maddelerinin kesin bağlayıcı olmadığını söyledi. Yönetmeliğin 51'inci maddesi şöyle:

Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

"Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi'ne aittir. Belediye gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir."

Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

23'ÜNCÜ MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Jüriyle de görüştüklerini ve çok kesin, net bir tavırla, oy birliğiyle aldıkları kararların dün açıklanan kararlar olduğunu dile getiren Çevikol, "Bu konuda bizim jüriye herhangi bir baskı yapma ya da fikirlerini değiştirme şansımız zaten olamaz. Bu bir sanat yarışması, dolayısıyla bu şekilde öngördüler. ödülünü iki filme vermek istediler" dedi. Çevikol, 23'üncü maddede gerekli değişikliğin yapıldığını da söyledi.

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