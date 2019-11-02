Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

'BÜYÜK BİR KURAL İHLALİ YAPILDI'

Festivalin 47 ve 50'nci yıllarında jüri üyeliği görevleri de yapan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi ve Modern Zamanlar Dergisi editörü Tuncer Çetinkaya, festival ödüllerinde büyük bir kural ihlali yapıldığını söyledi. Bu hataların mutlaka çözülmesi gerektiğini belirten Çetinkaya, "Özellikle paylaştırılan ödül yönetmeliğe aykırı, fakat Behlül Dal En İyi İlk Film ödülünün, aynı zamanda En İyi Film ödülü alan yapıma verilmesi diğer filmler açısından mağduriyet yaratır. Söylenmesi gereken, bu festivalin jüriden sorumlu hiçbir yetkilisi yok mu ki bu kadar büyük bir hata yapılabiliyor. Yani bu kadar büyük bir organizasyonun, 56 yıllık festivalde bu kadar vahim bir hata yapılması yakışmıyor. 47 ve 50'nci festivallerde görev aldım. O zaman jüriden sorumlu bir görevli olurdu, jürinin olası yanlış kararlarına müdahale için. Burada bu işletilmemiş" dedi.