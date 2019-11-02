Altın Portakal'da ödül tartışması! 'Büyük bir kural ihlali yapıldı'

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün iki film arasında paylaştırılması, 'En İyi Film' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün ise aynı filme verilmesinin festival yönetmeliğinin 23 ve 27'nci maddelerine aykırı olduğu iddiaları tartışma yarattı. İddialar üzerine festival komitesi, yönetmeliğin 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Jüriyle de görüştüklerini ve çok kesin, net bir tavırla, oy birliğiyle aldıkları kararların dün açıklanan kararlar olduğunu dile getiren 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol, "Bu konuda bizim jüriye herhangi bir baskı yapma ya da fikirlerini değiştirme şansımız zaten olamaz. Bu bir sanat yarışması, dolayısıyla bu şekilde öngördüler. Avni Tolunay ödülünü iki filme vermek istediler" dedi. Çevikol, 23'üncü maddede gerekli değişikliğin yapıldığını da söyledi.