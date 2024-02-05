Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
13:28
Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...
Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Peki bu ismi tanıyabildiniz mi? 33 yaşına giren ünlü ismin fotoğraflarını gören hemen tanıdı. Çocukluğundan beri bakışları bile değişmeyen oyuncunun hayranları beğeni yağmuruna tuttu.