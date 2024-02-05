Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...

Her geçen sene farkındalığımın artmasına şükrederek, Hayatta başıma gelen her şeye; bugün olduğum kişi olmamı sağlayan olaylara, insanlara, hikayelere teşekkürler ederek buraya kadar geldim😊

Bugün bu kadar huzurlu ve kendimdeysem hep yaşadıklarım sayesinde.

Bu sene, hatta doğumgünüme günler kala farkettim ki; vicdanım rahat. İnsanın kendine verdiği hediye bundan daha ne kadar güzel olabilir diye düşündüm sonra da✨

