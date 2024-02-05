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Haberler Galeri Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:28

Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Peki bu ismi tanıyabildiniz mi? 33 yaşına giren ünlü ismin fotoğraflarını gören hemen tanıdı. Çocukluğundan beri bakışları bile değişmeyen oyuncunun hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...

Bu fotoğraftaki ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdilerin ünlü oyuncusu...

Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...

Son dönemde doğal güzelliği ile dikkatleri çeken ünlü oyuncu yeni yaşını paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla kutladı.

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Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...

Her geçen sene farkındalığımın artmasına şükrederek, Hayatta başıma gelen her şeye; bugün olduğum kişi olmamı sağlayan olaylara, insanlara, hikayelere teşekkürler ederek buraya kadar geldim😊
Bugün bu kadar huzurlu ve kendimdeysem hep yaşadıklarım sayesinde.
Bu sene, hatta doğumgünüme günler kala farkettim ki; vicdanım rahat. İnsanın kendine verdiği hediye bundan daha ne kadar güzel olabilir diye düşündüm sonra da✨

Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...

Herkes kendi gibi insanlarla karşılaşsın. Kalbi iyilik taşanlar hep iyilik görsün.
Bari aradığımız adaleti böyle bulalım 🙃
Hepimize sağlıklı, huzurlu, mutlu, adaletli olduğumuz, vicdanlı olduğumuz bir yıl dilerim.
Şunu da eklemeden geçmeyeyim;
Uzaylılar her zaman uzaylı kalacak🪐🤓
(Yapılan kolajların, videoların hepsini gördüm. Her sene bunkadar değerli hissettirdiğiniz için teşekkür ederim😍)

Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdi 33 yaşında...

33 yaşına giren ünlü ismin fotoğraflarını gören hemen tanıdı.

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