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Haberler Galeri Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle tanıyabildiniz mi? O şimdilerin en ünlü gelini!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:35

Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle tanıyabildiniz mi? O şimdilerin en ünlü gelini!

Ünlülerin çocukluk halleri en çok sevilen ve merak edilen olmaya devam ediyor. Son olarak ikiz bebekleriyle anneliğin keyfini süren o sarışın ünlü gelinin çocukluk halini hiç merak ettiniz mi? 'Güzel olacağı çocukluktan belliymiş' dedirten o paylaşımı ilgi gördü. Altın sarışı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen kız çocuğunu tanıdınız mı? İşte ünlülerin çocukluk halleri!

Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle tanıyabildiniz mi? O şimdilerin en ünlü gelini!

Bu minik tatlı kız şimdilerin sarışın güzeli! Birçok ünlü isim çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıyor.

Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle tanıyabildiniz mi? O şimdilerin en ünlü gelini!

Bu defa "Annem küçükken yazdığım mektupları bulmuş" diyerek paylaştığı çocukluk kareleri ile ilgi odağı olan isim ise Yasemin Şefkatli oldu.

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Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle tanıyabildiniz mi? O şimdilerin en ünlü gelini!

Güzelliği küçüklükten belli olan Yasemin Şefkatli şimdilerde ikizleri ile anneliğin tadını çıkarıyor.

Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle tanıyabildiniz mi? O şimdilerin en ünlü gelini!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli aynı zamanda sosyal medyada beğeni ile takip edilen bir fenomen.

Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle tanıyabildiniz mi? O şimdilerin en ünlü gelini!

Ayel ve Emir adını verdikleri ikizleri ile paylaşımları çok beğenilen ünlü çift özel hayatlarıyla her zaman markaj altında.

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