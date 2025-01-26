Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
09:35
Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle tanıyabildiniz mi? O şimdilerin en ünlü gelini!
Ünlülerin çocukluk halleri en çok sevilen ve merak edilen olmaya devam ediyor. Son olarak ikiz bebekleriyle anneliğin keyfini süren o sarışın ünlü gelinin çocukluk halini hiç merak ettiniz mi? 'Güzel olacağı çocukluktan belliymiş' dedirten o paylaşımı ilgi gördü. Altın sarışı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen kız çocuğunu tanıdınız mı? İşte ünlülerin çocukluk halleri!