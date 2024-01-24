Kardeşlerim Amerika’da ödül aldı! Amerika’da düzenlenen Turkısh Drama Gala Gecesi’ne atv damgasını vurdu!

Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10.yılını kutlamak üzere Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı "Turkish Drama Gala" etkinliğinde Kardeşlerim dizisinin yıldız oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert'e yoğun ilgi gösterildi.