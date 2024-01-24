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Haberler Galeri Kardeşlerim Amerika'da ödül aldı! Amerika’da düzenlenen Turkısh Drama Gala Gecesi’ne atv damgasını vurdu!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:08

Kardeşlerim Amerika'da ödül aldı! Amerika’da düzenlenen Turkısh Drama Gala Gecesi’ne atv damgasını vurdu!

Geçtiğimiz akşam Miami'de gerçekleştirilen Turkish Drama Gala etkinliğinde atv ve 4 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi gecenin parlayanları oldu.

Kardeşlerim Amerika’da ödül aldı! Amerika’da düzenlenen Turkısh Drama Gala Gecesi’ne atv damgasını vurdu!

Yapımını NGM'nin üstlendiği atv'nin 4 sezondur milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kardeşlerim'in sevilen oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert Miami'de düzenlenen Turkish Drama Gala'da sevenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Kardeşlerim Amerika’da ödül aldı! Amerika’da düzenlenen Turkısh Drama Gala Gecesi’ne atv damgasını vurdu!

Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10.yılını kutlamak üzere Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı "Turkish Drama Gala" etkinliğinde Kardeşlerim dizisinin yıldız oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert'e yoğun ilgi gösterildi.

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Kardeşlerim Amerika’da ödül aldı! Amerika’da düzenlenen Turkısh Drama Gala Gecesi’ne atv damgasını vurdu!

Uluslararası basın mensuplarına röportaj veren dizinin sevilen çifti kırmızı halıda yürüyerek geceye damgasını vurdu. Kardeşlerim dizisi, Latin Amerika'daki başarısına katkıları sebebiyle gecede ödül aldı. Geceye katılan Yiğit Koçak ve Lizge Cömert sahneye birlikte çıkarak Kardeşlerim'in hikayesine gösterilen yoğun ilgi ve reyting başarısı sebebiyle hayranlarına teşekkür etti.

Kardeşlerim Amerika’da ödül aldı! Amerika’da düzenlenen Turkısh Drama Gala Gecesi’ne atv damgasını vurdu!

atv Distribution tarafından dağıtımı gerçekleştirilen, 90'dan fazla ülkeye satılan Kardeşlerim dizisi, Latin Amerika'da büyük başarı sağlamaya devam ediyor.

Kardeşlerim Amerika’da ödül aldı! Amerika’da düzenlenen Turkısh Drama Gala Gecesi’ne atv damgasını vurdu!

atv'ye başarı ödülü!

atv, ihracat alanındaki birinciliği ve yıllardır süregelen reyting başarısı sebebiyle geceyi ödülle taçlandırdı. Ödülü atv adına İçerik Satış Müdürü Müge Akar aldı. Müge Akar, etkinlik yöneticilerine ve Amerika'daki iş ortaklarına bu hayali başarıya dönüştürmekteki katkıları sebebiyle içtenlikle teşekkür etti.

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