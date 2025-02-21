Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
16:17
Ana vatanına döner dönmez Türk yemeklerindeki hünerlerini sergiledi... Oyuncu Saadet Işıl Aksoy renkli ojeleriyle dolma yaptı!
Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 11 yıllık evliliğini sonlandırıp uzun süredir yaşadığı Amerika'yı terk ederek ana vatanı Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı. Kızının, aile sıcaklığında büyümesini isteyen Aksoy, yurt dışında geçirdiği yılların ardından Türk mutfağındaki yeteneklerini bir kez daha konuşturdu. Döner dönmez mutfağa girip dolma yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Aksoy'un renk renk ojeleri de dikkatlerden kaçmadı...