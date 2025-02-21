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Haberler Galeri Ana vatanına döner dönmez Türk yemeklerindeki hünerlerini sergiledi... Oyuncu Saadet Işıl Aksoy renkli ojeleriyle dolma yaptı!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:17

Ana vatanına döner dönmez Türk yemeklerindeki hünerlerini sergiledi... Oyuncu Saadet Işıl Aksoy renkli ojeleriyle dolma yaptı!

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 11 yıllık evliliğini sonlandırıp uzun süredir yaşadığı Amerika'yı terk ederek ana vatanı Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı. Kızının, aile sıcaklığında büyümesini isteyen Aksoy, yurt dışında geçirdiği yılların ardından Türk mutfağındaki yeteneklerini bir kez daha konuşturdu. Döner dönmez mutfağa girip dolma yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Aksoy'un renk renk ojeleri de dikkatlerden kaçmadı...

Ana vatanına döner dönmez Türk yemeklerindeki hünerlerini sergiledi... Oyuncu Saadet Işıl Aksoy renkli ojeleriyle dolma yaptı!

Saadet Işıl Aksoy, Marisa Gürcan'ın babası Pamir Kıraner ile 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı. Bu yaşananlardan sonra güzel oyuncu, hayatında yeni bir sayfa açmak için Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı.

Ana vatanına döner dönmez Türk yemeklerindeki hünerlerini sergiledi... Oyuncu Saadet Işıl Aksoy renkli ojeleriyle dolma yaptı!

"Kızımın anneannesi, teyzeleri ve dayılarıyla birlikte büyümesini arzuluyorum" diyen oyuncu, kızı için bu kararı aldığının sinyallerini vermişti.

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Ana vatanına döner dönmez Türk yemeklerindeki hünerlerini sergiledi... Oyuncu Saadet Işıl Aksoy renkli ojeleriyle dolma yaptı!

Uzun süre Amerika'da yaşayan Aksoy, "Hayatımın geri kalanını vatanımda geçirmek istiyorum. Amerika'ya dönmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ana vatanına döner dönmez Türk yemeklerindeki hünerlerini sergiledi... Oyuncu Saadet Işıl Aksoy renkli ojeleriyle dolma yaptı!

Saadet Işıl Aksoy, memleketine döner dönmez soluğu mutfakta aldı. Türk mutfağındaki hamaratlığını konuşturan Aksoy, dolma yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ana vatanına döner dönmez Türk yemeklerindeki hünerlerini sergiledi... Oyuncu Saadet Işıl Aksoy renkli ojeleriyle dolma yaptı!

"BİRAZ DA ANALIK"

Renkli ojeleriyle dolma yapan Aksoy paylaşmına, 'biraz da analık' notunu düştü.

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