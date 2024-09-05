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Haberler Galeri Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’den annesine kutlama! Neslihan Atagül annesini öpücüklere boğdu!
Giriş Tarihi: 05.09.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:52

Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’den annesine kutlama! Neslihan Atagül annesini öpücüklere boğdu!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 3 aylık hamile ve karnı günden güne büyüyor. Kuşadası'nda tatiline devam eden Neslihan Atagül, belirginleşen karnıyla dikkatleri üzerine topluyor. Bugün bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, annesinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu, annesini öpücüklere boğdu. İşte Neslihan Atagül'ün annesiyle o paylaşımı!

Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’den annesine kutlama! Neslihan Atagül annesini öpücüklere boğdu!

Aşklarının ilk başladığı zamanlardan bu yana magazin kulislerinin en çok konuştuğu çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den son olarak bebek müjdesi gelmişti.

Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’den annesine kutlama! Neslihan Atagül annesini öpücüklere boğdu!

32 yaşında anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül'ün karnı günden güne büyüyor.

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Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’den annesine kutlama! Neslihan Atagül annesini öpücüklere boğdu!

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bugün bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, annesinin doğum gününü kutladı.

Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’den annesine kutlama! Neslihan Atagül annesini öpücüklere boğdu!

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!

Ünlü oyuncu, annesini öpücüklere boğdu. İşte Neslihan Atagül'ün annesiyle o paylaşımı!

Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’den annesine kutlama! Neslihan Atagül annesini öpücüklere boğdu!

Aşklarının ilk başladığı zamanlardan bu yana magazin kulislerinin en çok konuştuğu çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den son olarak bebek müjdesi gelmişti.

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