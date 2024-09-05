Giriş Tarihi: 05.09.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
20:52
Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’den annesine kutlama! Neslihan Atagül annesini öpücüklere boğdu!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 3 aylık hamile ve karnı günden güne büyüyor. Kuşadası'nda tatiline devam eden Neslihan Atagül, belirginleşen karnıyla dikkatleri üzerine topluyor. Bugün bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, annesinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu, annesini öpücüklere boğdu. İşte Neslihan Atagül'ün annesiyle o paylaşımı!