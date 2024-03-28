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Haberler Galeri Annesi Belçim Bilgin, babası Yılmaz Erdoğan... Ünlü çiftin 15 yaşındaki oğulları Rodin ilgi odağı oldu! Görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 14:54

Annesi Belçim Bilgin, babası Yılmaz Erdoğan... Ünlü çiftin 15 yaşındaki oğulları Rodin ilgi odağı oldu! Görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi!

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi ile uzun bir zaman sonra ekrana döndü. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin ve oğlu Rodin...

Annesi Belçim Bilgin, babası Yılmaz Erdoğan... Ünlü çiftin 15 yaşındaki oğulları Rodin ilgi odağı oldu! Görenler Babasının kopyası demeden edemedi!

İnci Taneleri dizisinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor.

Annesi Belçim Bilgin, babası Yılmaz Erdoğan... Ünlü çiftin 15 yaşındaki oğulları Rodin ilgi odağı oldu! Görenler Babasının kopyası demeden edemedi!

Senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından markaj altına alındı.

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Annesi Belçim Bilgin, babası Yılmaz Erdoğan... Ünlü çiftin 15 yaşındaki oğulları Rodin ilgi odağı oldu! Görenler Babasının kopyası demeden edemedi!

2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftinin oğlu Rodin Nazım Erdoğan, büyüdü.

Annesi Belçim Bilgin, babası Yılmaz Erdoğan... Ünlü çiftin 15 yaşındaki oğulları Rodin ilgi odağı oldu! Görenler Babasının kopyası demeden edemedi!

Velayeti annede olan Rodin Nazım Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan ve ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.

Annesi Belçim Bilgin, babası Yılmaz Erdoğan... Ünlü çiftin 15 yaşındaki oğulları Rodin ilgi odağı oldu! Görenler Babasının kopyası demeden edemedi!

Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var.

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