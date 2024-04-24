Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:51

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisindeki partneri Gamze Özçelik ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. 3 yıl sonra ayrılık kararı alan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın biricik oğulları Murathan sosyal medyada merak konusu olmuştu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu.Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Uğur Pektaş'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor.

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu olmuştu.

SON DAKİKA