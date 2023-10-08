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Haberler Galeri Annesinin yasak aşkına Serenay'dan açıklama geldi...Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un evli babasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!
Giriş Tarihi: 08.10.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 16:38

Annesinin yasak aşkına Serenay'dan açıklama geldi...Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un evli babasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!

Magazin gündemi yasak aşk haberiyle çalkalanıyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Nişantaşı sokaklarında yakalandı. Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programına konuşan Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, yasak aşk iddialarının doğru olduğunu belirtmişti. Gündeme bomba gibi düşen yasak aşk, Serenay Sarıkaya'ya soruldu.

Annesinin yasak aşkına Serenay’dan açıklama geldi...Ümran Seyhan’ın Cansu Tosun’un evli babasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir erkekle fotoğrafı sosyal medyada gündem olunca gizemli adam merak edildi.

Annesinin yasak aşkına Serenay’dan açıklama geldi...Ümran Seyhan’ın Cansu Tosun’un evli babasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!

Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Ümran Seyhan'ın yanındaki kişinin, genç oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi.

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Annesinin yasak aşkına Serenay’dan açıklama geldi...Ümran Seyhan’ın Cansu Tosun’un evli babasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!

Aynı zamanda Ümran Seyhan, Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost...

Annesinin yasak aşkına Serenay’dan açıklama geldi...Ümran Seyhan’ın Cansu Tosun’un evli babasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!

İddiaya göre; Seyhan ile Tosun'un, Kaz Dağları'ndaki yazlıklarında kapı komşusu.

Annesinin yasak aşkına Serenay’dan açıklama geldi...Ümran Seyhan’ın Cansu Tosun’un evli babasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!

Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından gözler iddiaların odağındaki isimlere çevrildi.

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