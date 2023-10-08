Giriş Tarihi: 08.10.2023 16:37
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
16:38
Annesinin yasak aşkına Serenay'dan açıklama geldi...Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un evli babasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!
Magazin gündemi yasak aşk haberiyle çalkalanıyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Nişantaşı sokaklarında yakalandı. Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programına konuşan Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, yasak aşk iddialarının doğru olduğunu belirtmişti. Gündeme bomba gibi düşen yasak aşk, Serenay Sarıkaya'ya soruldu.