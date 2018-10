Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

KURMACA PITCHING PLATFORMU ÖDÜLÜ

OKUL TIRAŞI / DESKMATE

Yönetmen/Director: Ferit Karahan

Yapımcı/ Producer: Kanat Doğramacı

PAŞA GÖNLÜM İSTEDİ KAYBOLDUM/ EVERYTHING IN ITS RIGHT PLACE

Yönetmen/ Director: Berrak Çolak

Yapımcı/ Producer: Engin Palabıyık, Müge Özen

KURMACA PITCHING PLATFORMU TRT ÖZEL ÖDÜLÜ

AŞI / GRAFT

Yönetmen/ Director: Ahmet Küçükkayalı

Yapımcı/ Producer: İnci Gülen Oarr

BELGESEL PITCHING PLATFORMU ÖDÜLÜ

TÜRK HEAVY METALİ DE İYİDİR / TURKISH HEAVY METAL IS NOT THAT BAD

Yönetmen/Director: Ketche, Necati Tüfenk

Yapımcı/ Producer: Uğur Can Gürsözlü

YENİ ŞAFAK SOLARKEN / NEW DAWN FADES

Yönetmen/ Director: Gürcan Keltek

Yapımcı/ Producer: Arda Çiltepe