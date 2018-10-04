Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

Giriş Tarihi: 04.10.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 14:55
  • 1
  • 6
Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek
Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

55. Uluslararası Film Festivali kapsamında, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum, dün akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Altı ayrı platformda, proje ve yapım aşamasındaki ulusal filmleri destekleyen Antalya Film Forum, bu yıl Türkiye sinemasına toplam 533 bin TL'lik maddi destek sağladı. Törene katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Antalya Film Forum'un desteklediği filmlerin uluslararası festivallerde ödül kazanmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan ise 'Harika bir 4 yıl geçirdik. Bu yıl da geniş bir katılım oldu. Türkiye'de film yapan kadınların kurduğu Kameralı Kadınlar'ın tanıtımını da Film Forum'da yaptık. Bu yılın en yeni etkinliği Bela Tarr ile Film Yönetimi Atölyesi oldu' diye konuştu.

  • 2
  • 6
Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek
Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

Konuşmaların ardından sahneye çıkan usta Macar yönetmen Bela Tarr, atölyesine katılan 12 genç sinemacıyı tebrik ederek katılım belgelerini verdi. Daha sonra sonuçları sinemacılar tarafından heyecanla beklenen ödül törenine geçildi.

Film Forum'da bu yıl Kurmaca Pitching, Belgesel Pitching, Work in Progress (Yapım Aşamasında), Kısa Film Work in Progress, Yapımcısını Arayan Projeler, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformlarının yanı sıra Bela Tarr ile Film Yönetimi Atölyesi de gerçekleşti. 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Antalya Film Forum'a seçilen projelerin sahipleri jüriye yaptıkları sunumların yanı sıra, beş gün boyunca projelerini geliştirme, ulusal ve uluslararası endüstri profesyonelleri ile buluşma ve etkinliklere katılma fırsatı buldu. Beş gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda Antalya Film Forum'un bu yıl destek verdiği yapımlar ise şöyle sıralandı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 6
Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek
Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

KURMACA PITCHING PLATFORMU ÖDÜLÜ

OKUL TIRAŞI / DESKMATE

Yönetmen/Director: Ferit Karahan

Yapımcı/ Producer: Kanat Doğramacı

PAŞA GÖNLÜM İSTEDİ KAYBOLDUM/ EVERYTHING IN ITS RIGHT PLACE

Yönetmen/ Director: Berrak Çolak

Yapımcı/ Producer: Engin Palabıyık, Müge Özen

KURMACA PITCHING PLATFORMU TRT ÖZEL ÖDÜLÜ

AŞI / GRAFT

Yönetmen/ Director: Ahmet Küçükkayalı

Yapımcı/ Producer: İnci Gülen Oarr

BELGESEL PITCHING PLATFORMU ÖDÜLÜ

TÜRK HEAVY METALİ DE İYİDİR / TURKISH HEAVY METAL IS NOT THAT BAD

Yönetmen/Director: Ketche, Necati Tüfenk

Yapımcı/ Producer: Uğur Can Gürsözlü

YENİ ŞAFAK SOLARKEN / NEW DAWN FADES

Yönetmen/ Director: Gürcan Keltek

Yapımcı/ Producer: Arda Çiltepe

  • 4
  • 6
Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek
Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

BELGESEL PITCHING PLATFORMU TRT ÖZEL ÖDÜLÜ

MOR MENEKŞELİ KADINLAR / WOMEN WITH PURPLE VIOLETS

Yönetmen/ Director: Sezen Kayhan

Yapımcı/ Producer: Beste Yamalıoğlu

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU ÖDÜLÜ

POTA / THE POT

Senarist/Yönetmen: Ahmet Toklu

Yapımcı: Burak Kanısıcak

WORK IN PROGRESS PLATFORMU ÖDÜLÜ

AV / THE HUNT

Yönetmen/Director: Emre Akay

Yapımcı/ Producer: Tolga Topçu & Diloy Gülün

  • 5
  • 6
Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek
Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

WORK IN PROGRESS PLATFORMU MOJO FX POST PRODÜKSİYON ÖDÜLÜ

KOVAN / THE HIVE

Yönetmen/Director: Eylem Kaftan

Yapımcı/ Producer: Canol Balkaya

WORK IN PROGRESS PLATFORMU POSTBIYIK SES POST PRODÜKSİYON ÖDÜLÜ

MİMAROĞLU

Yönetmen/Director: Serdar Kökçeoğlu

Yapımcı/ Producer: Dilek Aydın & Esin Uslu

KISA FİLM WORK IN PROGRESS PLATFORMU ÖDÜLÜ

FOTOĞRAF / THE PHOTOGRAPH

Yönetmen/Director: Ozan Takış

Yapımcı/ Producer: Ozan Takış

KISA FİLM WORK IN PROGRESS PLATFORMU POSTBIYIK SES ve RENKLENDİRME ÖDÜLÜ

GERMİYAN'IN RENKLERİ / COLOURS OF GERMİYAN

Yönetmen/Director: Aziz Alaca

Yapımcı/ Producer: Çiğdem Tunçkanat

  • 6
  • 6
Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek
Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

KISA FİLM WORK IN PROGRESS PLATFORMU TRT ÖZEL ÖDÜLÜ

EKSİK / LACK

Yönetmen/Director: Volkan Budak

Yapımcı/ Producer: Volkan Budak

KISA FİLM WORK IN PROGRESS PLATFORMU PERİ İSTANBUL FESTİVAL ÖDÜLÜ

İNCE BİR ÇİZGİ / A FINE LINE

Yönetmen/Director: Mirjam Orthen

Yapımcı/ Producer: Dilek Aydın & Erkal Taşkın & Matthias Nerlich

YAPIMCISINI ARAYAN PROJELER PLATFORMU ÖDÜLÜ

KÜÇÜK BİR HATA / A SMALL MISTAKE

Senarist/Screenwriter: Ceyda Aşar

Yönetmen/Director: Levent Türkan

LACİVERT GECE / DARK BLUE NIGHT

Senarist/Screenwriter: Muhammet Çakıral

Yönetmen/Director: Muhammet Çakıral

YAPIMCISINI ARAYAN PROJELER PLATFORMU RTNT FİLM YAPIM DANIŞMANLIĞI ÖDÜLÜ

Senarist/Screenwriter: Alpgiray Uğurlu, İlke Keleşoğlu Uğurlu

Yönetmen/Director: Alpgiray Uğurlu

Kurmaca Pitching Villa Kult Kültürel Residans Ödülü

Berrak Çolak

BİZE ULAŞIN