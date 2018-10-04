Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

KISA FİLM WORK IN PROGRESS PLATFORMU TRT ÖZEL ÖDÜLÜ
EKSİK / LACK
Yönetmen/Director: Volkan Budak
Yapımcı/ Producer: Volkan Budak
KISA FİLM WORK IN PROGRESS PLATFORMU PERİ İSTANBUL FESTİVAL ÖDÜLÜ
İNCE BİR ÇİZGİ / A FINE LINE
Yönetmen/Director: Mirjam Orthen
Yapımcı/ Producer: Dilek Aydın & Erkal Taşkın & Matthias Nerlich
YAPIMCISINI ARAYAN PROJELER PLATFORMU ÖDÜLÜ
KÜÇÜK BİR HATA / A SMALL MISTAKE
Senarist/Screenwriter: Ceyda Aşar
Yönetmen/Director: Levent Türkan
LACİVERT GECE / DARK BLUE NIGHT
Senarist/Screenwriter: Muhammet Çakıral
Yönetmen/Director: Muhammet Çakıral
YAPIMCISINI ARAYAN PROJELER PLATFORMU RTNT FİLM YAPIM DANIŞMANLIĞI ÖDÜLÜ
Senarist/Screenwriter: Alpgiray Uğurlu, İlke Keleşoğlu Uğurlu
Yönetmen/Director: Alpgiray Uğurlu
Kurmaca Pitching Villa Kult Kültürel Residans Ödülü
Berrak Çolak