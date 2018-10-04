Antalya Film Forum’dan Türkiye sinemasına büyük destek

55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum, dün akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Altı ayrı platformda, proje ve yapım aşamasındaki ulusal filmleri destekleyen Antalya Film Forum, bu yıl Türkiye sinemasına toplam 533 bin TL'lik maddi destek sağladı. Törene katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Antalya Film Forum'un desteklediği filmlerin uluslararası festivallerde ödül kazanmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan ise 'Harika bir 4 yıl geçirdik. Bu yıl da geniş bir katılım oldu. Türkiye'de film yapan kadınların kurduğu Kameralı Kadınlar'ın tanıtımını da Film Forum'da yaptık. Bu yılın en yeni etkinliği Bela Tarr ile Film Yönetimi Atölyesi oldu' diye konuştu.