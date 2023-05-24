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Haberler Galeri Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününde romantik paylaşım!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:27

Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününde romantik paylaşım!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı. Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin aşk pozuna beğeni yağdı. 19 Mayıs doğumlu olan Yağmur Atacan'ın yaşı duyanları bir kez daha şaşırttı. Bebek yüzlü oluşu ile bilinen Yağmur Atacan'a "Yaşını hiç göstermiyor" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutladığı romantik paylaşımı...

Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ın doğum gününde romantik paylaşım!

Ünlü oyuncu, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'ın yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ın doğum gününde romantik paylaşım!

"YAĞMUR'LA BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çiftten Pınar Altuğ, eşi ile arasındaki dokuz yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

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Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ın doğum gününde romantik paylaşım!

Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik.

Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ın doğum gününde romantik paylaşım!

Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmur'la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz.

Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ın doğum gününde romantik paylaşım!

"ADAMIN BENİMLE GEÇİNMEYE GÖNLÜ VAR"
Pınar Altuğ, "Evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz.

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