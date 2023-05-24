Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:27

Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme geliyor! Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününde romantik paylaşım!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı. Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin aşk pozuna beğeni yağdı. 19 Mayıs doğumlu olan Yağmur Atacan'ın yaşı duyanları bir kez daha şaşırttı. Bebek yüzlü oluşu ile bilinen Yağmur Atacan'a "Yaşını hiç göstermiyor" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutladığı romantik paylaşımı...