Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 06:48

Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy gösteren Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile nokta koyduğu ilişkisine ikinci bir şans vermişti. Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği elinin tersiyle itti ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin, şöhret olmadan önce yaptıkları işler...

Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...

Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği elinin tersiyle itti ki duyanların ağzı açık kaldı.

Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy göstermiş olan Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli'yi Instagram'da 10.2 milyon kişi takip ediyor.

Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...

Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı.

Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA