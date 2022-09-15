Giriş Tarihi: 15.09.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 10:14

Aras Bulut İynemli öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki... Duyanların ağızları açık kaldı!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy gösteren Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile nokta koyduğu ilişkisine ikinci bir şans vermişti. Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği elinin tersiyle itti ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin, şöhret olmadan önce yaptıkları işler...